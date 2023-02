HÜVA NÕU | Kuidas vabaneda piinavast armukadedusest?

Suhetes on tihtipeale probleemiks armukadedus. On isegi öeldud, et mis armastus see on, kus armukadedust ei ole. Tasakaalukeskuse hingamisterapeut Monika Palm paneb siiski südamele, et puhas ja siiras armastus armukadedusega seotud ei ole. Aga kuidas siis vabaneda armukadedusest, mis suhted keeruliseks muudab?