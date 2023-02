INTERVJUU | Joosep Järvesaar mahutab oma imeilusa pere kõrvale ka kaks bändi: mu tütart tõmbab käima totaalne tümakas

Talvisel neljapäeva pärastlõunal on Mustamäe südames asuvast muusikastuudiost kuulda jutumõminat ja kitarrimuusikat. Bedwettersi liikmed Joosep Järvesaar ja Rauno Kutti (35) töötavad usinalt uue muusika kallal. Meeste üle valvab askeetliku stuudio seinariiulil punapõskne rohelise rätiga vanatädi, kelle maal on uhke kuldse raami sees. „Sain maali sõbralt, kellele see kingiti – pidi rohkem minu nägu olema,“ sõnab Joosep muiates.