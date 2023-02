KUIDAS KÜLL AEG LENDAB... Eminemi tütar Hailie valmistub pulmadeks

Hailie õde Alaina Marie Scott ehk Lainey kirjutas kommentaarides, et on noorpaari üle meeletult rõõmus ja ootab nende uut elupeatükki pikisilmi.

Hailie ema on Eminemi eksabikaasa Kimberly Ann Scott. Alaina ema on Kimberly kaksikõde Dawn Scott, kes suri 2016. aastal uimastite kuritarvitamise tagajärjel. Eminem lapsendas oma naise õetütre ametlikult juba 2000. aastatel ning on kinnitanud, et too on talle tütre eest.