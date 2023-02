NAISEPEKS JÄI KARISTUSETA: vägivallatsenud Justin läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääses näpuviibutusega. Triinu Liis: „Ma ei jaksa enam võidelda!“

Üks pikk saaga lõppes – 14 kuud tagasi lähisuhte vägivalla kahtluse tõttu algatatud kriminaalmenetlus austraallasest strippar Justin McNairni suhtes lõpetati oportuniteediga. Naiste varjupaikade juht Pille Tsopp, kes käis ise Justini elukaaslast Triinu Liisi kõige kriitilisel ajal suhtest päästmas, on otsuses pettunud. Ka jurist Liisa Oviir leiab, et selline otsus on masendav sõnum perevägivalla all kannatajatele.