Kinoteater annab oma tegevustoetusest 10 000 eurot ära. Kultuuriministeerium: meie sellesse ei sekku

Kinoteatri esindajad tõid välja, et juba praegu on Eestis liiga palju teatreid, liiga palju uusi lavastusi, koolid toodavad juurde liiga palju näitlejaid, kes omakorda loovad uusi teatreid, mis toovad välja uusi lavastusi jne. „Mida rohkem tekib teatreid, kes on pikalt tegutsenud, seda raskem on põhjendada, miks nad ei peaks riigilt raha saama. Mõne auhinna nad ju kuskilt ikka saavad,“ selgitas teatri haldusdirektor Henrik Kalmet. „Järelikult on nende tegevus Eesti kultuuri edendamisel asendamatu.“