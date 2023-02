TEENETEMÄRK 2023 I Rein Agur: täna on päev, mil olen väga õnnelik, aga natuke ka kurb

„Olen seda tööd ehk siis tööd nukkudega teinud tegelikult alati enda jaoks, samas alati tundnud suurt rõõmu, kui lapsed ja miks mitte ka lapsevanemad on sellest rõõmu tundnud ja neid lavastusi tähele pannud. Loomulikult on seda enam nüüd rõõmu sellest, et minu tegemisi on tähele pannud ka president. Kuigi, tuleb tunnistada ja eriti sellisel päeval nagu täna, et ma pole üldse õnnelik, et nukuteater kui selline on eesti kultuurist välja lükatud. See teeb mind väga kurvaks, kuigi, tõepoolest, täna ei tohiks ma üldsegi mitte kurb olla. Ja ega ma ole ka. Sest sedavõrd kõrge tunnustuse saan ma elus esimest korda ja ega ma veel tea, millega see kõik lõpeb, sest pill tuleb pika ilu peale,“ muigab siinkohal teeneline nukulavastaja. „Aga eks see pilli jutt oli ikka nali. Täna olen ma tõesti õnnelik ja kordan ennast, et üllatus on teenetemärk tõesti ja sellega tuleb veel harjuda,“ tunnistab Rein Agur, lisades lõpetuseks, et on kindlalt seda usku, et ühel heal päeval on on eesti teatrimaastikul tagasi ka ehe nukuteater.