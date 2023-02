TEENETEMÄRK 2023 | Staažikas teleajakirjanik Astrid Kannel: täna ma ei tähista, vaid teen remonti!

Presidendilt teenetemärgi saanud ajakirjanik Astrid Kannel sõnab, et uudis tähtsast tunnustusest tabas teda kui välk selgest taevast. Kui ühtäkki kolleegid teda suurejooneliselt õnnitlustega üle valama asusid, ei saanud ta esmalt arugi, mis on juhtunud. „Mõtlesin, et sünnipäevani on mul veel päris mitu kuud aega,“ sõnab ta.