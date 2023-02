TEENETEMÄRK 2023 | Jaan Elgula: „Mul oli esimene mure, kas ka Toomas Lunget meeles peeti.“

„Ma isegi ei olnud mõelnud selle peale, et käes on juba veebruar, meie armsa vabariigi sünnipäev, mil tõepoolest teenetemärgiga meie tublisid inimesi meeles peetakse. Aga kui sain teada, et seekord on mulle selline au langenud, oli kohe esimene mure, kas ka Toomas Lunget meeles peeti. Ja kui kuulsin, et peeti küll, oli hinges rahu,“ muigab Elgula, kes kahtlemata koos Lungega on 42 aasta vanuse Justamengi üks käilakujudest. Samuti on ta töötanud Kuku raadios ning Eesti Raadios, sellest viimased 17 aastat Vikerraadios.