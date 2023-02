GALERII JA REPORTAAŽ KULTUURIKLUBIST | Joomismängu auhinnaks on DJ Heiki autogramm, strippar Marco nõuab lava, mida ehitada pole suudetud

Veebruari esimesel reedel Tartu kultuuriklubisse Salong sisse astudes tuleb esmalt soetada viieeurone pilet. Kuigi õues on alles talv ja miinuskraadid, on tänane pidu nimetatud reklaamplakatil halvaks munapühade peoks. Rahvast on peo alguseks kohale tulnud pigem vähe, aga need, kes on tee Salongi jalge alla võtnud, on sõiduvees. Esialgu õõtsub tantsuplatsil teineteise embuses vaid kaks härrat. Kaua nende armutants aga kahjuks või õnneks ei kesta ja nad kaovad sopilise saali hämarusse.