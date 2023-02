Ameerikas laineid lööv kunstnik Riivo Kruuk: kui tutvustan Eestit välismaalastele, vastavad nad, et lõpetaksin valetamise – sellist riiki ei eksisteeri!

„Minu eesmärk on võimalikult palju eesti kultuuri ja ajalugu välismaalastele tutvustada,“ väidab Vermontis sündinud ja kakskeelses perekonnas üles kasvanud noor kunstnik Riivo Kruuk, kes ühendab oma töödes hip-hopi ja tänavakunsti mõju ning Maarjamaa mütoloogiat. „Tõsi ongi see, et mõned kohalikud ei usu, et Eestimaa on päris koht, ja vastavad, et lõpetaksin valetamise,“ lisab ta naerdes.