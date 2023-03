„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Karl Madis: väike naps enne esinemist aitab muusikutel pingeid maandada ja on nii mõnegi infarkti ära hoidnud

Minu seekordseks hommikusöögi kaaslaseks, Eesti ühes parimas veinirestoranis Dominic, on juba üle 40 aasta Eesti muusikataevas ilma teinud ja ennekõike Karavani solistina tuntud Karl Madis (63) kes leiab, et bändimehe elu puhul hakkab enim tervisele öötöö. „Mulle soovitas ka arst enne lavale minekut võtta pits, et mu kõrge vererõhk püsiks normi piires. Kõigil muusikutel, tipptegijatel, kellega olen rääkinud, on kõrge vererõhk. Väike pits enne esinemist on parem kui üldse ilma napsita lavale minek,“ räägib Karl, et naps aitab muusikutel pingeid maandada ja olevat nii mõnegi infarkti ära hoidnud.

