ARVUSTUS | Meie vanemad kannatavad vaikuses. Intiimne draama „Päikesepõletus“ meenutab tüdruku parimat aega koos isaga

Charlotte Wellsi lavastatud ja kirjutatud eluline draama „Päikesepõletus“ on jõudnud kinosaalidesse ning koheselt tekitab palju kõneainet. Ilus lugu isa ja tütre ühisest puhkusest läbi nüüd täiskasvanud Sophie mälestuste on emotsionaalne teekond, mis puudutab palju olulisi teemasid. Lapse jaoks on kõige olulisem, et vanem on lihtsalt temaga koos, kuid lapsed tegelikult ei näe enda vanemate naeratuse taha. Meie vanemad on samuti katkised inimesed nagu kõik teised ning neil on oma teekond, tihti peidetud muredega. Vahel on vaja vaadata tagasi oma vanematele silma läbi meie mälestuste, eemaldades selle lapseliku naiivsususe. Puurida sügavamale ning küsida: „Mis vaevab sinu südant? Mis on valesti?“. Ja sellest see film tegelikult ongi.