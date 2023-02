Prints Harrylt süütuse võtnud naine oli temast vaid kaks aastat vanem: olukord väljus kahe sõbra vahel kontrolli alt

Mälestusteraamatus „Spare” on kirjas prints Harry lugu süütuse kaotamisest 2001. aasta juulikuus. Raamatus kirjutatakse, et tegu oli kirgliku ja tõenäoliselt väga läbimõtlematu kohtumisega kahe sõbra vahel, kes hiilisid pubist välja, ronisid üle aia, et üksteisega armatseda.