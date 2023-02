„Eesti laulu" finalist Janek: otsustasin pärast sõbra surma muusika maha jätta, kuid ta oleks tahtnud, et ma paneks täiega edasi

Välismaal elades aitas Janekul muusikat kirjutada Walesis elav sõber, kellega produtseeriti kaks laulu. „Kahjuks lahkus ta meie seast 2022. aasta alguses kõigest 27aastasena. Tal oli raske depressioon. Tol hetkel otsustasin, et jätan muusika maha, kuid sama aasta sügisel mõistsin, et tema oleks tahtnud, et ma paneks täiega edasi,“ ütles Janek.