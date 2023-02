Noorsooteatri uuslavastuse „Plekktrumm“ peategelane Joosep Uus leidis trummimängus oma kire

Augustikuust saati on Noorsooteatri näitleja Joosep Uus varahommikuti teatri keldrimüüride vahel trumme harjutamas käinud. Põhjuseks on täna õhtul esietenduv „Plekktrumm”, kus ta mängib peaosalist Oskarit, kes otsustab enam mitte kasvada ja leiab elumõtte plekktrummi põristamises. Koos oma tegelasega otsib ta lavastuses vastust küsimusele, mis on vastutus.