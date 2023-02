Vägistamises süüdistatud filmistaar avab pärast mitmeid aastaid suu: kasutasin inimesi enda enesetunde parandamiseks

«Iga asi sai eelnevalt läbi arutatud. Ma pole kunagi ennast kellelegi ootamatult peale surunud. Mitte kunagi,“ ütles staar Air Mailile 4. veebruaril avaldatud intervjuus. „See on BDSM-maailma väga oluline osa – nõusolek, sest sa teed asju, mis kompavad su piire. Sul peab olema see usaldus ja haavatavus kellegagi. Sa pead tahtlikult andma kontrolli teisele. Tegelikult on alistuval partneril kogu võim. Tal on iga hetk võimalik öelda „stop“. Tema paneb piirid paika,“ ütles Hammer.