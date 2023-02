EI MINGEID PULMI! Kylie Minogue läks järjekordsest kallimast lahku

Kylie (54) ja Paul (47) hakkasid kurameerima 2018. aastal ja kaks aastat tagasi paljastas Briti näitlejanna Billie Piper, et nad on kihlatud. Kuid Femalefirsti teatel on kuulus paar nüüdseks lahku läinud. Üle 20 aasta Londonis elanud lauljanna naasis hiljuti oma sünnimaale Austraaliasse, kuid distantssuhtest ei saanud asja.