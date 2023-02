VIDEO | "Troonide mängu" tähed ootavad teist last

2018. aastal abiellunud näitlejatel on kaheaastane poeg, kelle nime nad pole ikka veel avaldanud. Harington (36) rääkis Jimmy Falloni telesaates, et laps saab peatselt elu suurima šoki. „Ta saab venna või õe,“ seletas Kit, mispeale Fallon (48) surus tal õnnitluseks kätt.

Harington tunnistas, et tunneb kabuhirmu. „Esimese lapsega kõnnid üheksa kuud pilvedel ja keksid karikakraväljal ringi - vähemalt mehe puhul on see nii. Aga sedapuhku saabub reaalsus palju kiiremini kohale. Muutud kähku praktiliseks.“