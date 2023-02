ARVUSTUS | Maailma lõpp või mitte? Triller „Koputus metsamajakeses“ nõuab süütu ohverdamist terve maailma eest

M. Night Shyamalan on minu silmis üks nendest lavastajatest, kes ei tee kunagi igavaid filme. Vahel hästi vahel halvasti, kuid mitte kunagi igav. Ta on nagu laps, kes oskab hästi kaamerat käes hoida, kuid alati ei suuda oma mõtet sellisel kujul edasi anda, et tavapublik oleks kriitikutega samal meelel. Mehe värskeim film „Koputus metsamajakeses“ põhineb Paul Tremblay raamatul „The Cabin at the End of the World“ ning siin trilleris seguneb müsteerium, õudus ja fantaasia. Lihtsa asukohaga lugu leiab aset ühes väikeses metsamajakeses, kus perekond rahulikult puhkust veedab. Äkki ilmub nende ukse taha neli inimest, kaasas veidrad isemeisterdatud relvad ja nõuavad, et neid sisse lubatakse. Peagi selgub, et nende sissetungijate arvates on maailm kohe lõppemas ning ainukene võimalus terve inimkond päästa on selle perekonna vabatahtlik ohverdus. Kas maailm tegelikult lõpeb või mitte?