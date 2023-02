Kristo Elias telemaastikul läbipõlemisest: mulle oli vaja raputust, sest olen töönarkomaan!

Telesaatejuht Kristo Elias otsustas võtta vastutuse enda vaimse tervise eest ja rääkida avameelselt enda läbipõlemisest teletöös. „Me näeme meediast väga palju, kuidas keskmisel Eesti mehel ühel hetkel käib krõps ja ta vajub ära. Arst ütles, et tavaliselt minu probleemide puhul läheb mees arsti juurde kaks aastat liiga hilja, kui see krõps on juba ära käinud," selgitas Elias „Ringvaates“.