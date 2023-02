„Savvusanna sõsarad“: „Vanaimä ütles mulle enne surma, et unenägudes räägime edasi!“

„Ma mäletan, et oli just hingedeaeg ja ma igatsesin vanaema nii palju, mõtlesin ta peale hästi kõvasti ja kutsusin ta välja. Ta tuligi siis ja natuke pahandas minuga. „Ära ikka niisama kutsu, ega siia lihtne ole tulla. Kutsu ikka siis, kui on põhjus kutsuda!“,“ räägib Anna Hints, kelle film „Savvusanna sõsarad“ võitis USAs Sundance'i filmifestivalil parima dokfilmi režissööri preemia. Režissöör ja stsenarist Anna Hints ning produtsent Marianne Ostrat räägivad, mis värk selle suitsusaunaga õigupoolest on.