„Filmis panime Gori karikatuurid niimoodi elama, et võisime luua nendest varase Eesti vabariigi üsnagi frivoolse kroonika.“

Aasta 1920. Karikaturist Gori joonistab ajalehele Waba Maa karikatuure. Iga päev. Ta on lugejate lemmik. Tema palganumber on hiiglaslik. Koos honoraridega teenib ta 50 000 marka kuus. Sama palju teenivad ministrid. Gori on kõige paremini teeniv kunstnik Eestis. Ent Gorigi elu ei käi pelgalt tõusvas joones. Nii nagu ei seisne toonase Eesti vabariigi elugi üksnes suurtes võitudes.