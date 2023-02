Anton Hansen Tammsaare – petetud peig või särav südametemurdja?

„Tulge mulle naiseks!“ sosistas Anton Hansen Tammsaare varahommikuses rongis oma kaaslannale. Oli 1915. aasta detsember. Kirjaniku reisikaaslaseks oli Lucie Martna. „See tuli mulle nii ootamatult, et ma muud ei taibanud vastata, kui et mul on juba mees,“ meenutab Lucie Martna-Nipman aastaid hiljem. „Tema küsimusele, kes see on, vastasin, ja nii lõppes meie jutuajamine – seekord paljudeks aastateks.“