KUHU ON KADUNUD NORMAALSED MEHED? Terapeudid selgitavad: katkises perekonnas kasvanud naised on sõltuvuses armuvalust

Tänapäeva kohtingumaailm on väga kirju ja enne härra „õige“ leidmist peavad paljud naised koperdama mitme, kui mitte mitmekümne vale mehe otsa. Õhtulehele rääkis oma loo naine, kes on juba aastaid olnud vallaline. Tal on seljataga mitmed mürgised paarisuhted ning ta on kaotanud usu meestesse. Küsisime terapeutidelt ja nõustajatelt, mida sellises olukorras teha ja kas tõesti polegi enam „normaalseid“ mehi.