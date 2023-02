Pedofiilist popstaar Gary Glitter pääses kaheksa vangla-aasta järel vabadusse

Glitter õige nimega Paul Gadd mõisteti 2015. aastal süüdi vägistamiskatses, neljas seksuaalse ahistamise episoodis ning seksuaalvahekorras alla 13aastase tüdrukuga, vahendab BBC News. Toona ütles kohtunik, et muusiku ohvrid olid seksuaalsest kuritarvitamisest ilmselgelt traumeeritud. „Te põhjustasite neile kõigile tõelisi ja kestvaid kahjustusi ja tegite seda vaid selleks, et rahuldada omaenda sündsusetuid soove.“ Kohtunik lisas, et tahtnuks Glitteri eluks ajaks trellide taha mõista.