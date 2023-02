Oscari-kandidaat vallandas skandaali

Riseborough kehastab väikese eelarvega indie-draamas „To Leslie“ („Leslie'le) alkohoolikust pereema, kes laristab lotovõidu maha. Näitlejanna oli kurtnud, et filmi tiimil pole raha kulukat Oscari-kampaaniat teha, kuid „To Leslie't“ ja Riseborough' etteastet ülistasid sotsiaalmeedias sellised staarid, nagu Gwyneth Paltrow ja Kate Winslet. Jennifer Aniston ja Charlize Theron korraldasid filmi vaatamiseks lausa eriseansse. Ebatavaline kampaania, millele indie-kineastid ise raha ei raisanud, ärritas Hollywoodi, kus kõik on kindlalt paigas. Ameerika Filmiakadeemiat süüdistati mustanahaliste naisnäitlejate Viola Davise („The Woman King“) ja Danielle Deadwyleri („Till“) eiramises, mispeale akadeemia algatas lausa juurdluse, kas kampaaniareegleid oli rikutud. Rikkumist ei tuvastatud, kuid karta on, et skandaali tagajärjel Riseborough Oscarit ei saa.