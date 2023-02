Pitt ja Clooney teevad ühist filmi

59aastane Brad ja temast kaks aastat vanem George tabati New Yorgi Hiinalinnas filmi „Wolves“ („Hundid“) õhtuseid stseene tegemas. Tandem ajas autoga taga 26aastase Austin Abramsi tegelaskuju, kel olid jalas ainult aluspüksid, kirjutab People.com. Hollywoodi superstaarid kehastavad kaht maffia asjapulka, kes pannakse ühe ja sama töö peale. Pitt ja Clooney on ka filmi produtsentide seas, lavastab kolme viimase „Ämblikmehe“ filmi režissöör Jon Watts, kelle sulest on ühtlasi stsenaarium.