Maarja-Liis Ilus kadus avalikkuse eest laste pärast: polnud üldse mingit küsimust või kripeldust

Naine tunnistab, et emadus ei ole teda vägagi palju muutunud. „Arvan, et olen ikka samasugune, nagu alati olen olnud,“ kommenteerib ta. „Lihtsalt vahepeal oli elutempo teistsugune – siis võtsingi teadlikult tempo täiesti maha, et olla laste päralt.“

„Praegu tunnen, et nad on juba piisavalt suured, et saan juba omi asju rahulikult planeerida,“ räägib Marja-Liis. Muusikul on kaks last. Raul on kolmene ja Iris on viiene..