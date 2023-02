Tõnis Milling: „Olen täiesti kindel, et Madis on kusagil olemas ja jälgib meid kõiki.“

Täpselt aasta tagasi, öösel kell 2.50 sai Tõnis telefonikõne. Tema kolleegist sõbrani oli jõudnud info, et vend Madis on kliinilises surmas. EMOst, kuhu Tõnis järgmise kõne tegi, öeldi, et Madis on surnud. Ta suri kiirabiautos teel haiglasse.