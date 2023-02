HÜVA NÕU | Tee järele! ”5 tiibetlase” harjutusi tuntakse kui igavese nooruse allikat

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov tõdeb, et igavesti nooreks jääda on paljude südameunistus. „5 tiibetlase“ harjutusi tuntakse kui nooruse allikat. Trofimov ütleb, et regulaarselt „5 tiibetlase“ harjutusi tehes muutub keha tugevamaks, koordineeritumaks ja paindlikumaks, samal ajal õpib meel paremini keskenduma ja täielikult lõõgastuma. Harjutused võtavad aega vaid 10-15 minutit, aga toovad päevadesse energiat, tervist, noorust ja hea meeleseisundi.

Vaata videot!