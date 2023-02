Uus elulooraamat: Ludwig van Beethoven suri süütuna

„Me võime olla täiesti kindlad, et Beethoven ei seksinud ühegi suhte käigus,“ ütleb uue biograafia „Why Beethoven: A Phenomenon In 100 Pieces“ autor Norman Lebrecht. Siitilmast vaid 56 aasta vanuses lahkunud Beethoven (1770 - 1827) armus küll õige mitmesse naisesse, kuid pidas Lebrechti väitel intiimsuhteid patuseks, vahendab Daily Mail. „Võime 98-protsendise kindlusega öelda, et Beethoven ei seksinud kordagi. Ta vajas armastust loomise tõukeks, kuid vältis lähedust, pidades seda patuga võrdväärseks, säravate ideaalide rüvetamiseks.“