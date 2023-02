Kuulus telepsühholoog dr. Phil teeb oma jutusaatele lõpu

„Mind on õnnistatud enam kui 25 imelise aastaga päevases televisioonis,“ ütleb McGraw oma avalduses. „Oleme selle saatega andnud tuhandetele külalistele ja miljonitele vaatajatele abi küsimustes alates sõltuvustest ja abielust vaimse heaoluni ja laste kasvatamiseni. See on olnud mu elus võrratu peatükk, aga nüüd liigun ma päevasest programmist edasi ja mul on nii palju soove, mida ellu viia.“