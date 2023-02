KAS BIPOLAARSUS VABASTAB AHISTAJA SÜÜST? LGBT-aktivist Artjom Pähkel vabandab ohvrite ees, kuid võtab siis sõnad tagasi: keegi neist pole politseisse pöördunud

„Psühhiaater diagnoosis mul bipolaarse häire. Ühel hetkel läksid asjad nii kaugele, et plaanisin endalt elu võtta,“ jagas ahistussüüdistuste tõttu parteist välja astunud noorpoliitik Artjom Pähkel sotsiaalmeedias. Hiljem kustutas ta vabanduskirja ära ja raiub nüüd, et tema suunas lendavad süüdistused on alusetud. Mis siis ikkagi toimus?