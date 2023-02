Eda-Liis Kann: pärast kolme raseduse katkemist ei julgenud ma lapsesaamist enam isegi loota

„Kui rasedustestil kaks triipu sain, helistasin kohe Haldole ja tema ütles, et see pole ju võimalik! Me ei julgenud enam isegi loota,“ tunnistab telenägu Eda-Liis Kann (43), kes pärast kolme raseduse katkemist, kuue-seitsme aasta eest, sünnitas mullu septembris kolmanda tütre Liisabeli, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“.