ELUST GRUUSIAS | Kas maag Anzori on Eesti kaunitari Kethi unustanud? „Minu elus on alati keegi eriline!"

„Meie teed Kethiga (Uibomägi – toim) läksid just õigel põhjusel ja ajal lahku,“ sõnab „Selgeltnägijate tuleproovi“ kuuenda hooaja võitnud Anzori-Luka Odišaria (27). „Kethi mängis mu elus väga olulist rolli, loodan, et mina jätsin oma jälje ka,“ lisab maag. Anzori räägib, kuidas on tema elu pärast Eesti teleprojekti kulgenud ja milliseid väljakutseid 2023. aasta eestlastele toob. Samuti jagab ta Õhtulehe lugejatele praktilisi soovitusi, kuidas kaitsta end negatiivse energia eest, parandada tervist ja finantsolukorda ning meelitada oma ellu tõelist armastust!