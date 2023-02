ENNENÄGEMATU KUNINGLIK SEKSISKANDAAL: Rootsi monarh oli tõenäoliselt gei, tema naine viskus salasuhetesse ja armus kuulsasse kirjanikku

2010. aastal Rootsis ilmunud raamatu „Monarh vastu tahtmist“ andmeil oli Carl XVI Gustaf harrastanud nooremana salaelu täis seksipidusid paljaste näitsikute seltsis. Ontliku abielumehe imagoga kuningas - temal ja kuninganna Silvial on kolm last - polevat piirdunud lustakate prassingutega: popansambli Army of Lovers eksootilise lauljanna Camilla Hanemarki kinnitusel oli neil kahel umbes aastapikkune armulugu.