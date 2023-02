Alec Baldwinile esitati süüdistus surma põhjustamises

Kohalik ringkonnaprokuratuur teatas teisipäeval CNNile, et Baldwin ja „Rusti“ relvaülem Hannah Guiterrez Reed on saanud ametlikud süüdistused, mille seas on surma põhjustamine. Neid süüdistatakse ohutusnõuete täitmata jätmises, mis võinuksid Halyna Hutchinsi surma ära hoida. Nii Baldwini kui Reedi advokaat on väitnud, et nende kliendid pole süüdi. Alec Baldwin on väitnud sedagi, et ta ei vajutanud päästikule.