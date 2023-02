ŠOKK! Menufilmi „Tantsib koos huntidega“ näitleja pidas seksisekti ja pilastas alaealisi tüdrukuid

New York Posti teatel tegi Las Vegase politsei haarangu 46aastase Nathan Chasing Horse'i koju, kus ta väidetavalt elas oma viie abikaasaga. Chasing Horse, kelle täisnimi on Nathan Lee Chasing His Horse, on USA võimude andmeil seksiseksi The Circle juht. Talle esitati süüdistus seksikaubanduses, seksuaalrünnakus alla 16aastasele lapsele ja lapse seksuaalses kuritarvitamises.