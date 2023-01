Kas Marveli lõpp? James Gunn paljastasid DC kinoversumi esimesed 10 projekti, mille hulgas ka uus Supermani ja Batman film

Täna hommikul California osariigis toimunud pressiüritusel anti teada, et uus DC koomiksite ühine kino universum saab olema kahes peatükis, millest esimese peatüki esimene pool on 10 erinevat projekti. Kokku planeeritakse 8-10 aastat kestvat suuremat ühist lugu, mille esimese peatüki esimese poole nimeks on „Jumalad ja koletised“ („Gods and Monsters“). Kino ekraanidele jõuab DC uue algusena esimese filmina „Superman: Legacy“ ja seda juba 11. juuli 2025.