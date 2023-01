FILMIAASTA 2023: kinolinale jõuavad nii „Suvitajad“ kui ka „Apteeker Melchiori“ kolmas osa

Sarnasusi Nõmmiku kultusfilmiga sel linalool jagub. Nii tegelastüüpides kui ka muusikas. Tanel Tatter, kes on mõlema filmi üks produtsentidest, ütleb Eesti filmi pressipäeval, et Hendrik Sal-Salleri loodud tunnusmuusika lähtub just nimelt Nõmmiku filmi läbivast meloodiast. Nii et mõneti tuleb see linateos neile, kel „Siin me oleme“ peas, üsnagi tuttav ette. Seda aga, kas vastse filmi publik on sama, ei julge Tatter ennustada: „„Kuulsuse narride“ puhul ei osanud täpselt hinnata, kellele see on – kas noortele või vanemale põlvkonnale. „Suvitajate“ puhul julgen arvata, et see film on kõigile. Kui hakkasime seda filmi tegema, tuli välja, et meie meeskonna noorem seltskond ei teadnud Sulev Nõmmiku teemast mitte midagi. Arvan, et „Suvitajad“ on sama laia publikuga kui „Talve“ või „Kuulsuse narrid“.“