Silvia Ilvese uus salapärane mees on krüptoguru ja tervendaja: ta jälgis mind juba tükk aega varem!

Tšellist Silvia Ilvesel pole armuelus eriti vedanud ja tema suhted on lõppenud valusate lahkuminekutega. Alles möödunud suvel purunes tal kooselu Marcel Johannes Kitsega, kuid nüüd jagab naine, et on enda kõrvale leidnud uue silmarõõmu! „Mul ei ole palavat armastust, aga naudin seda, et mul on pikk protsess, kus saan erilist inimest tundma õppida,“ kommenteerib Silvia.