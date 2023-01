SUPERSTAARIST MÜÜGIMEHEKS! Uudo Sepp tööst Ameerikas: hirmu ei ole, kuna lähen sinna enesearendamise pärast

Uudol on ülikoolis käimas viimane aasta, mistõttu avanes tal võimalus ette võtta katsumus, milleks päris iga tudeng valmis ei ole – minna kolmeks kuuks Ameerikasse, et töötada kuus päeva nädalas ja koputada tuhandete perede ustele. Seda selleks, et aidata pere noorimatel saada parem haridus.