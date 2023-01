Liverpooli Eurovisioni logosse on põimitud Ukraina lipuvärvid

Kui seni on poolfinalistide etteasteid hinnanud nii publik kui rahvusžüriid, siis sedapuhku on reegleid muudetud ning otsustajateks on vaid televaatajad. Esmakordselt saab hääletada ka riikidest, kes Eurovisionil ei võistle. BBC News märgib, et muutus võeti vastu pärast mullust Torino võistlus, kui ilmnes kuue riigi žüriide kokkumäng. Kahtlasi hääletusmustreid täheldati Aserbaidžaani, Georgia, Montenegro, Poola, Rumeenia ja San Marino žürii tulemustes.