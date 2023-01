AEG OLLA HEA POEG! Tanel Padar kinkis emale kodu

„Sel aastal veidi erilisem. Ema on „tänu“ minu koerustükkidele ja šedöövritele keskmisest enam südame- ja peavalu tunda saanud. 2002. aastal kolis ema Haljalast Tallinnasse. Sellest ajast alates on ta elanud üürikorterites ja päris oma kodu tundus pea võimatu unistusena. Seadsin mõnda aega tagasi oma elu eesmärkide sekka, et tahaksin emale tänuks tema päris oma kodu kinkida. Selle unistuse sain täita eelmisel emadepäeval, kui ema selle kingiga üllatasin. Tänaseks on ema uues kodus end sisse seadnud ja tähistame selles esmakordselt tema sünnipäeva. Väga õnnelik tunne,“ kirjutab Padar ja julgustab ka teisi suurtest asjadest fantaseerima. „Unistage suurelt! Neil on komme täide minna.“