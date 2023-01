ÜLENI PUNASES! Walesi printsess säras seksikas pükskostüümis kui tuleleek!

Prints Williami 41aastane abikaasa on oma südameasjaks võtnud toonitada esimeste eluaastate tähtsust lapse arengus. Esmaspäeval tutvustas Walesi printsess Briti filmi- ja teleakadeemias BAFTA uut kampaaniat „Shaping Us“, mida ta nimetas Daily Maili teatel oma elutööks.

Rahvasuus endiselt Kate Middletoniks kutsutav printsess ilmus kampaania esitlusele koos abikaasa Williamiga ning kandis tähtsal õhtul säravpunast Alexander McQueeni moemaja kostüümi, mida täiendasid punased kingad ja käekott. Daily Mail märgib, et Walesi printsessi riietus oli inspiratsiooni saanud kuulsa diskoklubi Studio 54 hiilgeaegadest. Alexander McQueeni moemajast oli pärit ka printsessi omaaegne pruutkleit.

„Selle kampaania eesmärk on põhimõtteliselt suunata tähelepanu varajase lapsepõlve kriitilisele tähtsusele ning sellele, kuidas ta kujundab meie täiskasvanupõlve. Just sellel ajal laotakse elu vundament ja ehituskivid. Ja just siis õpime mõistma ennast, teisi ja ümberkaudset maailma,“ ütles kolme lapse ema Catherine oma kõnes.