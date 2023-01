Preester Sakarias Leppiku järelehüüe Isa Afratile – lõpmatult lapsemeelsele vaimulikule, kes oli oma avatuse ja kirgliku usuga eeskujuks paljudele

Hakkasime muistse Britannia (Bretagne'i ajalooline provints Prantsusmaal) laevaehituslinnas St. Nazaire'is ookeani kaldal kontserti andma. Veel oli aega ka heita pilk mol'ovihku (Facebook seto keeles). Ja säält tuli teade kui kevadine äike: isa Afrat on siitilmast lahkunud.

Eks ikka ehmatus oli kole. Ehkki meeltes avanesid kohe õigeusu palvesõnad: „Lase puhata, oh Issand, oma õndsasti uinunud preestri Afrati hing seal, kus kõik õiged hingavad...“ Oleme seda palvet isa Afratiga nii Värskas kui Saatses, Laossinas kui Rõsnas, Matsuris kui Mikitamäel koos laulnud kordi. Ja nüüd tuli laulda talle.

Laulda sellele lõpmatult lapsemeelsele vaimulikule, kes oli oma avatuse ja kirgliku usuga eeskujuks paljudele noortele. Kes võis hetkega ja muretult murda igivanu käitumiskonventsioone, ent kellele see alati andeks anti. Sest ta naer ja nakatav hoog ei lakanud. Seda meenutades on kohal Kristuse sõnad, et kui inimene ei püsi lapsemeelsuses, ei saa ta taevariiki. Siirus loeb, mitte kaalutletus.