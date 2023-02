ÕL TV | Monika Tuvi: "Sorri, kellele ma kunagi peksa andsin! Nüüd õpetan oma lastele, et vägivallaga ei lahenda mitte midagi."

„Saatuse iroonia on see, et „Kättemaksukontoris“ mängisin ma killerit, kelle nimi oli Mona Meningiit. Kui arst ütles, et mul on meningiit, siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik!“ sõnab tantsutreener Monika Tuvi, kes on viimasel paaril kuud pidanud võitlust ränga tõvega. „Alguses tegin ümber kodu ühe ringi, siis juba kaks ringi. Siis läksin väravast välja. Kuskilt otsast tuleb pihta hakata,“ kirjeldab ta nulli kukkunud füüsilise vormi tasapisi taastumist.

