KEHA KUI LÕUEND: kas tätoveering on koka kohustuslik aksessuaar?

„Olen jõudnud nii kaugele, et 70% kehast on sinine,“ ütleb Põhjala Cateringi peakokk Jevgeni Kolikov. Temaga samas seisus on ka vabakutseline tippkokk ja Dj Alar Aksalu. „Kaks kätt on täis, samuti on kaetud kõht ja rind,“ tõdeb MEAT Resto & Butchery sous chef Alexey Aleksandrov, kellel on kehast umbes 40 protsenti tätoveeringutega kaetud. Kes on veel meie kõige tätoveeritumad kokad?