Tammsaare-nimelise romaanipreemia pälvis tänavu Tõnu Õnnepalu

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Tammsaare-nimeline romaaniauhinna statuut väga nõudlik. „Rõhutatakse romaanižanri valdamise meisterlikkust, romaani kunstilist mõjujõudu ja selle sõnumi mõttehaaret. Lisaks antakse auhinda välja vaid kord viie aasta jooksul. “Teos, mis Tammsaare romaaniauhinna pälvib, on vaieldamatult viimaste aastate parim ja omab kaalu, et kujuneda üheks meie kirjanduse tüvitekstidest. Parimal juhul laiemaltki kui vaid eesti kirjanduse,“ lisas Oja.