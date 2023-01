Suri originaalsarjas Wednesday Addamsit kehastanud näitlejanna Lisa Loring

Lisa tütar Vanessa Foumberg ütles väljaandele The Hollywood Reporter, et ema suri insuldi tagajärjel.

The Addams Family (1964). Osades: Carolyn Jones kui Morticia Addams, John Astin kui Gomez Addams, Jackie Coogan kui onu Fester, Ted Cassidy kui Lurch, Marie Blake kui vanaema, Lisa Loring kui Wednesday Addams ja Ken Weatherwax kui Pugsley Addams.

Charles Addamsi New Yorkeri koomiksi esimene teleadaptsioon „The Addams Family“ jooksis aastatel 1964–1966 ABC-s. Loring sai Wednesday rolli, kui ta oli alles kuueaastane. Lisaks legendaarsele sarjale mängis Lisa ka seebiooperis „As the World Turns“ ja komöödias „The Pruitts of Southampton“.